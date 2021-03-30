Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лукашенко подписал указ об ответных санкциях против Евросоюза

Меры были приняты в целях обеспечения защиты национальных интересов.

30 марта 2021, 17:02
<p>Фото © ТАСС / SERGEI SHELEG / POOL</p>

Фото © ТАСС / SERGEI SHELEG / POOL

Белоруссия ввела контрсанкции в отношении стран, которые ранее ввели экономические ограничения против республики. Соответствующий указ сегодня подписал президент страны Александр Лукашенко.

"Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", — говорится на сайте главы государства.

МОК не признал избрание старшего сына Лукашенко на пост председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии

МОК не признал избрание старшего сына Лукашенко на пост председателя Национального олимпийского комитета Белоруссии

Отмечается, что президентский указ № 128 носит название "О применении специальных мер" и был принят в целях обеспечения защиты национальных интересов. В пресс-службе Лукашенко уточнили, что окончательный список ограничений будет установлен Советом министров в ближайшее время.

Напомним, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии. Они касаются представителей бизнеса, властных структур и главы республики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лукашенко приказал белорусским учёным создать "самую лучшую" вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки

26 марта, 13:24

Губерниев — об отказе звёзд выступать на "Славянском базаре": Работаем для людей, а не для власти

сегодня в 13:26

Le Monde: Евросоюз раскололся из-за российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 17:12

Мытищинский стрелок мог погибнуть при пожаре

сегодня в 17:49

Тело мужчины найдено в перевернувшемся судне на верфи "Пелла" в Ленобласти

сегодня в 17:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1