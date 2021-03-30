Лукашенко подписал указ об ответных санкциях против Евросоюза

Белоруссия ввела контрсанкции в отношении стран, которые ранее ввели экономические ограничения против республики. Соответствующий указ сегодня подписал президент страны Александр Лукашенко.

"Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", — говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что президентский указ № 128 носит название "О применении специальных мер" и был принят в целях обеспечения защиты национальных интересов. В пресс-службе Лукашенко уточнили, что окончательный список ограничений будет установлен Советом министров в ближайшее время.

Напомним, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии. Они касаются представителей бизнеса, властных структур и главы республики.

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