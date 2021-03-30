НАТО заявило, что истребители альянса 10 раз поднимались в небо для перехвата российских самолётов
В заявлении блока отмечается, что это говорит о "готовности круглосуточно охранять небо союзников".
Фото © ТАСС / Zuma
НАТО заявило, что истребители альянса 29 марта десять раз поднимались в небо для сопровождения российских самолётов в районе Северной Атлантики, Балтийского и Чёрного морей. Об этом говорится в заявлении военного блока.
В альянсе добавили, что "менее чем за шесть часов были перехвачены шесть различных групп российских военных самолётов". Это, согласно заявлению НАТО, говорит о "готовности блока круглосуточно охранять небо союзников".
Напомним, ранее сообщалось, что российские самолёты Ту-142 выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Кроме того, ракетоносцы Ту-160 совершили восьмичасовой полёт в нейтральных водах Баренцева и Норвежского морей.
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