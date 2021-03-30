НАТО заявило, что истребители альянса 10 раз поднимались в небо для перехвата российских самолётов

НАТО заявило, что истребители альянса 29 марта десять раз поднимались в небо для сопровождения российских самолётов в районе Северной Атлантики, Балтийского и Чёрного морей. Об этом говорится в заявлении военного блока.

В альянсе добавили, что "менее чем за шесть часов были перехвачены шесть различных групп российских военных самолётов". Это, согласно заявлению НАТО, говорит о "готовности блока круглосуточно охранять небо союзников".