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НАТО заявило, что истребители альянса 10 раз поднимались в небо для перехвата российских самолётов

В заявлении блока отмечается, что это говорит о "готовности круглосуточно охранять небо союзников".

30 марта 2021, 16:48
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

НАТО заявило, что истребители альянса 29 марта десять раз поднимались в небо для сопровождения российских самолётов в районе Северной Атлантики, Балтийского и Чёрного морей. Об этом говорится в заявлении военного блока.

В альянсе добавили, что "менее чем за шесть часов были перехвачены шесть различных групп российских военных самолётов". Это, согласно заявлению НАТО, говорит о "готовности блока круглосуточно охранять небо союзников".

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Напомним, ранее сообщалось, что российские самолёты Ту-142 выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Кроме того, ракетоносцы Ту-160 совершили восьмичасовой полёт в нейтральных водах Баренцева и Норвежского морей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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