Дом мытищинского стрелка охватил пожар — видео
Ранее сообщалось, что мужчина поджёг лестницу, чтобы помешать штурму силовиков.
Дом мытищинского стрелка охватил пожар. Видео © LIFE
В мытищинском посёлке Новые Вешки загорелся дом стрелка, который с 11 утра ведёт огонь по силовикам. В распоряжении Лайфа оказалось видео пожара.
На кадрах видно, что огонь охватил верхний этаж коттеджа. Напомним, ранее стало известно, что злоумышленник поджёг лестницу, чтобы помешать штурму силовиков. Также сообщалось, что правоохранители применили гранатомёт.
Как сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучат стрельба и взрывы.
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