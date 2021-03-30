Дом мытищинского стрелка охватил пожар — видео

На кадрах видно, что огонь охватил верхний этаж коттеджа. Напомним, ранее стало известно, что злоумышленник поджёг лестницу, чтобы помешать штурму силовиков. Также сообщалось, что правоохранители применили гранатомёт .

Как сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучат стрельба и взрывы.