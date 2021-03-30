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Штурм в Новых Вешках продолжается. Силовики применили гранатомёт — видео

Злоумышленник попытался поджечь лестницу дома, чтобы к нему не проникли правоохранители.

30 марта 2021, 16:07
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Штурм в Новых Вешках продолжается. Силовики применили гранатомёт. Видео © LIFE

На восьмом часу осады дома стрелка в подмосковном посёлке Новые Вешки силовики применили гранатомёт. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также стало известно, что с целью помешать штурмующим оперативникам войти на территорию дома злоумышленник собственноручно поджёг лестницу. Стоит отметить, что последствия ранее произошедшего пожара смогла предотвратить автоматическая система пожаротушения, имеющаяся в доме стрелка, однако новое возгорание не прекратилось.

Спецназовец получил ранение при штурме дома в Новых Вешках

Спецназовец получил ранение при штурме дома в Новых Вешках

Как сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучит стрельба и взрывы.

По данным Лайфа, к месту происшествия приехал сын стрелка, он пытался уговорить отца сдаться.

Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка

Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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