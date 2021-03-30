Штурм в Новых Вешках продолжается. Силовики применили гранатомёт — видео

Также стало известно, что с целью помешать штурмующим оперативникам войти на территорию дома злоумышленник собственноручно поджёг лестницу. Стоит отметить, что последствия ранее произошедшего пожара смогла предотвратить автоматическая система пожаротушения, имеющаяся в доме стрелка, однако новое возгорание не прекратилось.

Как сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучит стрельба и взрывы.