Штурм в Новых Вешках продолжается. Силовики применили гранатомёт — видео
Злоумышленник попытался поджечь лестницу дома, чтобы к нему не проникли правоохранители.
Штурм в Новых Вешках продолжается. Силовики применили гранатомёт. Видео © LIFE
На восьмом часу осады дома стрелка в подмосковном посёлке Новые Вешки силовики применили гранатомёт. Об этом Лайфу сообщил источник.
Также стало известно, что с целью помешать штурмующим оперативникам войти на территорию дома злоумышленник собственноручно поджёг лестницу. Стоит отметить, что последствия ранее произошедшего пожара смогла предотвратить автоматическая система пожаротушения, имеющаяся в доме стрелка, однако новое возгорание не прекратилось.
Как сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучит стрельба и взрывы.
По данным Лайфа, к месту происшествия приехал сын стрелка, он пытался уговорить отца сдаться.
Проблемы с законом, ликвидированное ЧОП и оружейный арсенал. Лайф узнал личность мытищинского стрелка
Лента новостей
"Краса Росгвардии" проиграла суд против начальства, уволившего её за ролик в Instagram
сегодня в 16:05
"Сейчас сильнее выглядит": Зырянов вспомнил игру словенцев в стыковых матчах 2009 года
сегодня в 16:00
Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"
сегодня в 15:27
Выбор редакции
"Как барин в шапке бобровой": Сосед по посёлку рассказал о мытищинском стрелке
Дом мытищинского стрелка охватил пожар — видео
"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек
"Краса Росгвардии" проиграла суд против начальства, уволившего её за ролик в Instagram
"Сейчас сильнее выглядит": Зырянов вспомнил игру словенцев в стыковых матчах 2009 года
Комментариев: 0