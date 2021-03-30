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Спецназовец получил ранение при штурме дома в Новых Вешках

Забаррикадировавшийся в одном из коттеджей мужчина с 11 утра стреляет по полиции в элитном посёлке.

30 марта 2021, 15:18
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Фото © LIFE

Скорая уезжает с места стрельбы в Новых Вешках. Видео © LIFE

Сотрудник СОБР ранен при штурме дома в подмосковном посёлке Новые Вешки, где с утра забаррикадировался стрелок. По данным источника Лайфа, спецназовец получил ранение стопы.

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Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра стреляет по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучит стрельба и взрывы.

По данным Лайфа, к месту происшествия приехал сын стрелка, он пытался уговорить отца сдаться.

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Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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