"Страна одна — большая Россия": Путин обозначил приоритеты нацполитики
Более 80% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, но эти вопросы требуют постоянного внимания. Такие данные озвучил во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Владимир Путин в ходе заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям (в режиме видеоконференции). Фото © Kremlin.ru
Глава государства дал основной совет всем чиновникам, кто ответственен за реализацию национальной политики в стране: внимание к ней, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а все действия — максимально деликатными, тактичными и корректными.
Отметим, что принятые этим летом поправки к конституции закрепили основные ориентиры государственной национальной политики. Это укрепление единства народов России, обеспечение межнационального согласия, сбережение этнокультурного и языкового многообразия России. Да и Путин не раз подчёркивал, что сила, особенность нашей страны — в её многонациональности и многоконфессиональности.
"Человек может принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у нас всех одна — большая Россия", — заявил на заседании Совета президент, подчеркнув, что в нашей стране неприемлема конкуренция гражданской и этнической идентичности, это касается и национальных языков, и обычаев.
Глава государства отметил, что некоторые правители для разжигания конфликтов в других странах как раз часто используют межнациональную и религиозную нетерпимость.
"Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, ни неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим ни переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода", — пообещал Путин.
Давно известно — чтобы любить свою родину, её нужно хорошо знать. Именно на это в том числе и направлены программы развития туризма внутри страны. Эту тему тоже затронули сегодня. Сейчас, кстати, активно развиваются проекты этнокультурного туризма в России.
Много внимания Совет уделил предстоящей в августе-сентябре Всероссийской переписи населения. Путин поручил Росстату совместно с Генпрокуратурой при её проведении обеспечить соблюдение права людей на определение своей национальности, жёстко пресекать любые попытки давления, а тем более дискриминации по этническим принципам.
Ещё одна тема — малоприятная, но существенная, как отметил сам президент, — соотношение детей мигрантов в школах. Ни для кого не секрет, что во многих европейских и американских учебных заведениях количество детей приезжих достигает такой цифры, что местные жители своих детей оттуда забирают. Президент назвал это большой проблемой для многих государств (хоть и не такой острой для России) и призвал ни в коем случае не допустить такого в нашей стране.
"Сейчас нет готовых рецептов, но очевидно, что и количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только языковой: культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей", — сказал Путин.
Лента новостей
Парижский суд отменил взыскание с России 1,3 млрд долларов в пользу украинского "Ощадбанка"
сегодня в 15:06
Онищенко объяснил, как отразится переименование вакцины AstraZeneca на её репутации
сегодня в 15:01
Президент Словакии приняла отставку премьера Игора Матовича после скандала с российской вакциной
сегодня в 14:51
Выбор редакции
Путин одобрил идею об открытии центра истории Великой Отечественной войны
Путин призвал не допустить открытия в России отдельных школ для детей мигрантов
Парижский суд отменил взыскание с России 1,3 млрд долларов в пользу украинского "Ощадбанка"
"Может унижать человека": Зачем подруга Медведевой клевещет на Тутберидзе
"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек
Комментариев: 0