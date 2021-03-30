Онищенко объяснил, как отразится переименование вакцины AstraZeneca на её репутации
Главное — предотвратить страдания людей, отметил собеседник Лайфа.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В переименовании вакцины компании AstraZeneca в Vaxzevria нет какого-либо подвоха, ведь не изменился состав препарата. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он объяснил, что если национальные службы, регистрирующие вакцины, одобрили такой шаг, то нет никаких проблем. Подобные действия разрешены законами и являются "вполне нормальной практикой". Главное, на что нужно обратить внимание, — это помощь людям.
"Наверное, это поможет [улучшить репутацию вакцины]. Должно помочь! И слава богу, потому что нам сейчас надо спасать людей. Мы вот тут пинаемся, выискиваем и накручиваем, а люди от этого страдают. Нужно людей прививать. Ну и что, что состав один и тот же. Если есть такая возможность, то, мне кажется, она сыграет положительную роль", — отметил Онищенко.
Напомним, переименование противоковидной вакцины, созданной англо-шведской компанией AstraZeneca, произошло на фоне появившихся сообщений об опасных побочных эффектах у людей, получивших её. В то же время производитель препарата опровергает информацию о возникновении тромбов из-за его препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
Также безопасность вакцины подтвердил европейский регулятор. Тем временем в Канаде в текст инструкции к препарату внесли поправки о тромбообразовании в крупных сосудах при нарушении свёртываемости крови.
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