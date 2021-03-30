Онищенко объяснил, как отразится переименование вакцины AstraZeneca на её репутации

Он объяснил, что если национальные службы, регистрирующие вакцины, одобрили такой шаг, то нет никаких проблем. Подобные действия разрешены законами и являются "вполне нормальной практикой". Главное, на что нужно обратить внимание, — это помощь людям.

"Наверное, это поможет [улучшить репутацию вакцины]. Должно помочь! И слава богу, потому что нам сейчас надо спасать людей. Мы вот тут пинаемся, выискиваем и накручиваем, а люди от этого страдают. Нужно людей прививать. Ну и что, что состав один и тот же. Если есть такая возможность, то, мне кажется, она сыграет положительную роль", — отметил Онищенко.