Вирусолог оценил шансы развития третьей волны коронавируса в России

Внешние факторы, которые бы указывали на возможный рост заболеваемости ковидом, а следовательно, и на третью его волну, неизвестны. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

"Нет ни каких-то сезонных изменений, ни какой-то массовой миграции или приезда иностранцев, идёт вакцинация. И всё-таки ситуация с количеством случаев относительно ровная по всей территории страны, поэтому предполагать, что в ближайшее время произойдёт резкий рост числа заболевших, сложно", — сказал он.

Колбасов предположил, что это может быть "какая-то долгосрочная история на осень". Однако сейчас эксперт не видит никаких предпосылок для изменения ситуации с заболеваемостью в худшую сторону, а также чего-то кардинального, что в ближайшее время повлияло бы на ситуацию с ковидом в стране.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения CoViD-19.

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