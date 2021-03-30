ВОЗ: Лабораторное происхождение коронавируса "крайне маловероятно"

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о происхождении коронавируса после визита в китайский город Ухань. В документе говорится, что лабораторное происхождение CoViD-19 "крайне маловероятно", а вот наиболее вероятной версией является переход вируса к человеку через промежуточного носителя.

При этом учёные продолжают рассматривать все гипотезы появления инфекции и ищут источник заболевания.

"Все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока не нашли источник этого вируса, и мы должны продолжать следовать путём науки", — прокомментировал этот доклад гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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