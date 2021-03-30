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ВОЗ: Лабораторное происхождение коронавируса "крайне маловероятно"

Источник заболевания пока не установлен.

30 марта 2021, 14:16

Фото © Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о происхождении коронавируса после визита в китайский город Ухань. В документе говорится, что лабораторное происхождение CoViD-19 "крайне маловероятно", а вот наиболее вероятной версией является переход вируса к человеку через промежуточного носителя.

При этом учёные продолжают рассматривать все гипотезы появления инфекции и ищут источник заболевания.

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"Все гипотезы остаются в силе. Этот доклад знаменует только начало пути, но это не конец. Мы пока не нашли источник этого вируса, и мы должны продолжать следовать путём науки", — прокомментировал этот доклад гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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А ранее о первых выводах учёных, побывавших в Ухани, писал Bloomberg. По данным агентства, они не исключают, что новый вид коронавируса мог распространиться из-за торговли животными в Китае. Кроме того, исследователи ВОЗ обнаружили признаки того, что вспышка болезни в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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