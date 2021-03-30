Дзюбу назвали главным открытием первых матчей отбора ЧМ-2022
Своего ближайшего преследователя он опередил почти на 13%.
Фото © РФС
🚨 ⚽️ 🗳️@TeamRussia | @sjovetic | @oefb1904 | @FSSrbije | #WCQ | #WorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2021
Who has impressed you more in Qatar 2022 qualifying?
Нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбу назвали главным открытием первых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года.
В голосовании, которое проводилось на официальной странице мирового первенства в "Твиттере", капитан нашей сборной опередил защитника сербов Александра Митровича, нападающего Черногории Стевана Йоветича и нападающего команды Австрии Сашу Калайджича. За Дзюбу проголосовало чуть более 43% опрошенных.
Напомним, Дзюба в двух матчах отбора отметился тремя забитыми голами: два из них он отправил в ворота сборной Словении, один — Мальты. Кроме того, на его счету голевая передача на Марио Фернандеса. В обоих матчах команда Станислава Черчесова одержала победу и с шестью очками возглавляет отборочную группу.
Следующий матч сборная России проведёт 30 марта против Словакии. Встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ", начало трансляции в 21:35.
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
Кокорин вернулся к тренировкам в "Фиорентине" после травмы
Спасал финалы и приносил "Реалу" трофеи: Серхио Рамосу — 35, но он всё ещё безумно крут
МОК показал эмблему Олимпиады-2026, которую впервые выбрали с помощью онлайн-голосования
Президент Словакии приняла отставку премьера Игора Матовича после скандала с российской вакциной
Служебный пёс напал на полицейского, увидев, как тот избивает фотографа во время протестов — видео
Комментариев: 0