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Дзюбу назвали главным открытием первых матчей отбора ЧМ-2022

Своего ближайшего преследователя он опередил почти на 13%.

30 марта 2021, 14:59
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбу назвали главным открытием первых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года.

В голосовании, которое проводилось на официальной странице мирового первенства в "Твиттере", капитан нашей сборной опередил защитника сербов Александра Митровича, нападающего Черногории Стевана Йоветича и нападающего команды Австрии Сашу Калайджича. За Дзюбу проголосовало чуть более 43% опрошенных.

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Напомним, Дзюба в двух матчах отбора отметился тремя забитыми голами: два из них он отправил в ворота сборной Словении, один — Мальты. Кроме того, на его счету голевая передача на Марио Фернандеса. В обоих матчах команда Станислава Черчесова одержала победу и с шестью очками возглавляет отборочную группу.

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Следующий матч сборная России проведёт 30 марта против Словакии. Встречу в прямом эфире покажет "Матч ТВ", начало трансляции в 21:35.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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