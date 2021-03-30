Дзюбу назвали главным открытием первых матчей отбора ЧМ-2022

В голосовании, которое проводилось на официальной странице мирового первенства в "Твиттере", капитан нашей сборной опередил защитника сербов Александра Митровича, нападающего Черногории Стевана Йоветича и нападающего команды Австрии Сашу Калайджича. За Дзюбу проголосовало чуть более 43% опрошенных.

Напомним, Дзюба в двух матчах отбора отметился тремя забитыми голами: два из них он отправил в ворота сборной Словении, один — Мальты. Кроме того, на его счету голевая передача на Марио Фернандеса. В обоих матчах команда Станислава Черчесова одержала победу и с шестью очками возглавляет отборочную группу.