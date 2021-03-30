Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кокорин вернулся к тренировкам в "Фиорентине" после травмы

Правда, пока непонятно, когда нападающий сможет выйти на поле и помочь своим партнёрам.

30 марта 2021, 14:25

Фото © acffiorentina.com

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в команде после того, как вылечил травму бедра. В своём твиттере пресс-служба "фиалок" опубликовала ролик, в котором показала возвращение россиянина.

Кокорин остался без тренера: "Фиорентина" уволила Чезаре Пранделли

Кокорин остался без тренера: "Фиорентина" уволила Чезаре Пранделли

"Я рад, что смог вернуться к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь команде. Мне пришлось побывать в Риме и пройти определённые процедуры. Нужно проделать ещё некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнёрам", — сказал Кокорин.

При этом когда именно он сможет вернуться на поле — пока не понятно. Напомним, в начале марта Кокорин получил травму бедра. После этого он провёл более 10 дней в клинике в Риме. Сейчас нападающий занимается индивидуально.

"Выглядит деревянным". Итальянцы не оценили дебютную игру Кокорина за "Фиорентину"

"Выглядит деревянным". Итальянцы не оценили дебютную игру Кокорина за "Фиорентину"

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Дзюбу назвали главным открытием первых матчей отбора ЧМ-2022

сегодня в 14:59

Спасал финалы и приносил "Реалу" трофеи: Серхио Рамосу — 35, но он всё ещё безумно крут

сегодня в 13:18

МОК показал эмблему Олимпиады-2026, которую впервые выбрали с помощью онлайн-голосования

сегодня в 14:07

Парижский суд отменил взыскание с России 1,3 млрд долларов в пользу украинского Ощадбанка

сегодня в 15:06

Онищенко объяснил, как отразится переименование вакцины AstraZeneca на её репутации

сегодня в 15:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1