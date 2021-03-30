Кокорин вернулся к тренировкам в "Фиорентине" после травмы

VIOLABLOG 💜🎥 KOKORIN



Ritorna ad allenarsi a Firenze il calciatore russo 🇷🇺.

Le sue parole dal Centro Sportivo viola.#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/0dsDwUFuCr — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 30, 2021

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в команде после того, как вылечил травму бедра. В своём твиттере пресс-служба "фиалок" опубликовала ролик, в котором показала возвращение россиянина.

"Я рад, что смог вернуться к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь команде. Мне пришлось побывать в Риме и пройти определённые процедуры. Нужно проделать ещё некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнёрам", — сказал Кокорин.

При этом когда именно он сможет вернуться на поле — пока не понятно. Напомним, в начале марта Кокорин получил травму бедра. После этого он провёл более 10 дней в клинике в Риме. Сейчас нападающий занимается индивидуально.

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