Парижский суд отменил взыскание с России 1,3 млрд долларов в пользу украинского "Ощадбанка"

Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов по делу о компенсации убытков украинского "Ощадбанка", о которых тот заявил после воссоединения Крыма с РФ.

В Минюсте напомнили, что "Ощадбанк" подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между РФ и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка были связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Однако Москве удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года и не подпадают под действие соглашения.