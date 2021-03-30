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Парижский суд отменил взыскание с России 1,3 млрд долларов в пользу украинского "Ощадбанка"

Требования финансовой организации были связаны с якобы произошедшей экспроприацией его имущества после воссоединения Крыма с РФ.

30 марта 2021, 15:06
<p>Фото © ТАСС / Никитин Максим</p>

Фото © ТАСС / Никитин Максим

Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов по делу о компенсации убытков украинского "Ощадбанка", о которых тот заявил после воссоединения Крыма с РФ.

"В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала", — сообщается на сайте Минюста РФ.

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В Минюсте напомнили, что "Ощадбанк" подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между РФ и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка были связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Однако Москве удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года и не подпадают под действие соглашения.

Ранее Лайф сообщал, что Крым предъявит иск по водной блокаде трём гражданам Украины. Речь идёт о двух бывших депутатах Верховной рады и одном действующем.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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