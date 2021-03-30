Президент Словакии приняла отставку премьера Игора Матовича после скандала с российской вакциной

Напомним, скандал в словацком правительстве произошёл после того, как местный минздрав закупил партию "Спутника V", не дождавшись одобрения препарата Евросоюзом. Первая партия была доставлена в страну 1 марта. На вопрос к премьер-министру Игору Матовичу о том, что он пообещал Москве взамен на вакцину, тот в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Ответ ожидаемо возмутил украинский МИД, в результате чего премьеру пришлось извиняться за сказанное. Позже из-за разногласий в правящей коалиции свой пост покинул глава Минздрава Марек Крейчи. Это было главным условием правых партий для продолжения коалиционного сотрудничества.