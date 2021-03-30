Президент Словакии приняла отставку премьера Игора Матовича после скандала с российской вакциной
Пост главы кабмина займёт его однопартиец Эдуард Хегер.
Игор Матович. Фото © JOHN THYS / POOL / ТАСС
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку нынешнего главы правительства Игора Матовича и поручила министру финансов сформировать новый состав кабмина, так как старый по словацкому законодательству должен уйти в отставку вместе с премьером.
"Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики", — сообщил член администрации президента во время церемонии, трансляцию которой вели местные телеканалы.
Хегер является однопартийцем Матовича. Лидеры других партий правящей коалиции уже заявили, что удовлетворены такими перестановками и считают это правильным путём для разрешения кризиса в правительстве.
Напомним, скандал в словацком правительстве произошёл после того, как местный минздрав закупил партию "Спутника V", не дождавшись одобрения препарата Евросоюзом. Первая партия была доставлена в страну 1 марта. На вопрос к премьер-министру Игору Матовичу о том, что он пообещал Москве взамен на вакцину, тот в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Ответ ожидаемо возмутил украинский МИД, в результате чего премьеру пришлось извиняться за сказанное. Позже из-за разногласий в правящей коалиции свой пост покинул глава Минздрава Марек Крейчи. Это было главным условием правых партий для продолжения коалиционного сотрудничества.
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