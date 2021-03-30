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Путин одобрил идею об открытии центра истории Великой Отечественной войны

Глава государства отметил, что интерес к этой теме огромен.

30 марта 2021, 14:44

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Путин одобрил идею об открытии центра истории Великой Отечественной войны. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании координационного центра по истории Великой Отечественной войны.

"Думаю, что это интересно и правильно. Конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания. В современной России мы не должны забывать об этом, потому что интерес людей к этому огромен", — подчеркнул Путин на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.

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Эту идею озвучил директор Института российской истории Юрий Петров. Эксперт отметил необходимость определять приоритеты исследовательских направлений по истории ВОВ, затрагивая малоизученные темы, а также избегая ненужного дублирования направлений. Он объяснил, что Великая Отечественная война является историей не только страны в целом, но и многих семей в частности. Акция "Бессмертный полк" — это подтверждение данного тезиса.

"Действительно, откуда взялось движение "Бессмертный полк"? Из народа. А почему? Не все [в курсе], но специалисты знают, что в ходе Великой Отечественной войны почти 70% совокупных потерь пришлось именно на РСФСР", — добавил Путин.

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Ранее Путин заявил, что многие страны мира сталкиваются с проблемой укрепления гражданской идентичности. Она является ключевой не только для РФ, но и для Европы и Америки.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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