Путин одобрил идею об открытии центра истории Великой Отечественной войны. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании координационного центра по истории Великой Отечественной войны.

"Думаю, что это интересно и правильно. Конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания. В современной России мы не должны забывать об этом, потому что интерес людей к этому огромен", — подчеркнул Путин на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.

Эту идею озвучил директор Института российской истории Юрий Петров. Эксперт отметил необходимость определять приоритеты исследовательских направлений по истории ВОВ, затрагивая малоизученные темы, а также избегая ненужного дублирования направлений. Он объяснил, что Великая Отечественная война является историей не только страны в целом, но и многих семей в частности. Акция "Бессмертный полк" — это подтверждение данного тезиса.

"Действительно, откуда взялось движение "Бессмертный полк"? Из народа. А почему? Не все [в курсе], но специалисты знают, что в ходе Великой Отечественной войны почти 70% совокупных потерь пришлось именно на РСФСР", — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что многие страны мира сталкиваются с проблемой укрепления гражданской идентичности. Она является ключевой не только для РФ, но и для Европы и Америки.

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