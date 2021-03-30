"Люди идут к разврату и пошлости": Стилист Лисовец объяснил интерес к "кроссовкам Сатаны"

Стилист Влад Лисовец в беседе с Лайфом объяснил интерес к "кроссовкам Сатаны" от американского рэпера Lil Nas X, в подошве которых содержится человеческая кровь.

По мнению эксперта, ради пиара люди прибегают к всевозможным ухищрениям, на которые поведётся потребитель, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

"Раз это сделали, согласовали и выпустили — значит, это было возможно, и я не вижу в этом какой-то жуткой трагедии, что теперь надо всех сажать, убивать и запрещать. Чем больше мы это обсуждаем, тем больше у них популярности и больше эта тема будет на слуху. Сатанинство, в принципе, куда ни посмотри, есть во всех областях, только завёрнуто оно по-разному. И обвинить в этом можно даже любого исполнителя. И, в частности, те клипы, которые они снимают, как выглядят, разговаривают — вообще всё это от Сатаны", — высказался Влад Лисовец.

Стилист пришёл к мнению, что выпуск провокационной обуви — ещё одно подтверждение того, что "люди больше идут не к духовности, а к разврату и пошлости".

"Я не думаю, что они будут продаваться, но во всяком случае пиар тому, кто это сделал, будет очень неплохой. Люди забудут скандал, а имя останется. Потому что это самый лучший способ стать известным", — считает знаток моды.

Напомним, что американский рэпер Lil Nas X поместил на язычок кроссовок Satan Shoes (представляют модифицированные кроссовки Nike Air Max 97) изображение пентаграммы, а в подошву вшил капсулу с красными чернилами и каплей человеческой крови. В компании MSCHF сообщили, что кровь, используемая для оформления обуви, была взята у одного из сотрудников. При этом все 666 пар были распроданы сразу после того, как поступили в продажу. Стоимость кроссовок составила 1018 долларов. Компания Nike же открестилась от коллекции, обвинив MSCHF в нарушении прав на товарный знак.

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