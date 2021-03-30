Российский газовоз "Маршал Василевский" перегудел президента Египта. Видео © Телеканал DMC

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси был вынужден несколько раз прерывать свою речь по случаю возобновления работы Суэцкого канала. Прямую трансляцию вёл местный телеканал DMC. Всему виной — российское судно-газовоз "Маршал Василевский", а точнее, его протяжный гудок.

"Мы тоже очень рады", — пошутил египетский президент, обращая внимание на то, что российский газовоз гудел гораздо дольше других судов.

Судно "Маршал Василевский" — единственная в России плавучая регазификационная установка, которую "Газпром" заказал для возможности альтернативного газоснабжения Калининградской области. Он был построен в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries в 2018 году. Установка может обеспечить получение природного газа морским транспортом в объёме до 3,7 млрд кубометров в год.

Напомним, что Суэцкий канал был заблокирован с 23 по 29 марта из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию. Навигация возобновилась с 18:00, а до утра вторника планируется пропустить 113 судов через канал в обоих направлениях.

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