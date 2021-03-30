Российский газовоз "Маршал Василевский" перегудел президента Египта — видео
Приветственные гудки по случаю разблокировки Суэцкого канала подавали все проходящие суда, но с "басом" нашего танкера их "голоса" сравниться не смогли.
Российский газовоз "Маршал Василевский" перегудел президента Египта.
Видео © Телеканал DMC
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси был вынужден несколько раз прерывать свою речь по случаю возобновления работы Суэцкого канала. Прямую трансляцию вёл местный телеканал DMC. Всему виной — российское судно-газовоз "Маршал Василевский", а точнее, его протяжный гудок.
"Мы тоже очень рады", — пошутил египетский президент, обращая внимание на то, что российский газовоз гудел гораздо дольше других судов.
Судно "Маршал Василевский" — единственная в России плавучая регазификационная установка, которую "Газпром" заказал для возможности альтернативного газоснабжения Калининградской области. Он был построен в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries в 2018 году. Установка может обеспечить получение природного газа морским транспортом в объёме до 3,7 млрд кубометров в год.
Напомним, что Суэцкий канал был заблокирован с 23 по 29 марта из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию. Навигация возобновилась с 18:00, а до утра вторника планируется пропустить 113 судов через канал в обоих направлениях.
Лента новостей
ВОЗ: Лабораторное происхождение коронавируса "крайне маловероятно"
сегодня в 14:16
Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации резервистов в случае обострения в Донбассе
сегодня в 14:15
Главком армии Украины Хомчак заявил о планах увеличить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении
сегодня в 14:04
Выбор редакции
В пробке из-за блокировки Суэцкого канала застряли 60 тысяч овец и более 400 коров
Путин и Ас-Сиси "померились" галстуками — видео
Очередные испытания космического корабля Starship закончились взрывом: на этот раз его скрыл туман — видео
Онищенко объяснил, как отразится переименование вакцины AstraZeneca на её репутации
Дзюбу назвали главным открытием первых матчей отбора ЧМ-2022
Комментариев: 0