Дефицит кофе, нефти и секс-игрушек: сколько мир потерял из-за "пробки" в Суэцком канале

Контейнеровоз сделал невозможной навигацию по Суэцкому каналу на неделю. За то время, что его пытались снять с мели, мировая экономика потеряла десятки миллиардов долларов. Из-за этого происшествия в некоторых странах в ближайшее время может начаться дефицит жизненно важных товаров. Лайф разбирался, сколько мировая экономика потеряла из-за инцидента с Ever Given.

Бывалый воин

Ever Given не первый раз становится героем скандалов. В 2019 году, отплывая из порта Гамбурга, контейнеровоз протаранил небольшой туристический паром. К счастью, тогда никто не погиб. Происшествие в Суэцком канале тоже обошлось без жертв, однако принесло мировой экономике, и без того потрёпанной пандемией коронавируса, немало проблем.

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23 марта 2021-го сильный порыв ветра буквально "насадил" контейнеровоз на отмель Суэцкого канала, вырвав судно из фарватера. Первой ущерб от происшествия с Ever Given посчитала крупнейшая в мире страховая компания Allianz. По данным немецких страховщиков, суммарный ущерб мировой экономике от недельного затора в канале может составить 230 млрд долларов. Каждый день блокировки канала обошёлся мировой торговле примерно в 10 млрд долларов.

Страховщики отметили, что в 2019 году через Суэцкий канал провели более 19 тыс. судов. На них было перевезено 1,25 млрд т грузов — около 13% товаров в мировой торговле. В полной мере ущерб от недельной блокировки канала огромным контейнеровозом мировой экономике только предстоит ощутить на себе. В Allianz отметили, что, скорее всего, может быть нарушена цепочка поставок и Европа в ближайшем будущем может остаться без жизненно важных товаров. Дефицит туалетной бумаги, электроники, китайских смартфонов и ноутбуков, нефти и даже... кофе, о нехватке которого уже предупредили в Финляндии.



Кто заплатит?

Суэцкий канал считается главной морской артерией между Азией и Европой. Этот путь на 10 тыс. километров короче и позволяет сократить путь из Китая в крупнейшие порты ЕС примерно на две недели. Страховые компании, которые продают "полисы" на морские грузы (как суда в целом, так и на отдельные контейнеры), давно закладывают в стоимость страховых услуг некоторые "особенности" такой доставки. Главная опасность — пираты.

За недельный простой Суэцкого канала не случилось ни одного нападения, однако страховые брокеры уже считают, что цены на страхование морских грузов будут поднимать на 20–30%. Это происходит потому, что совокупные страховые выплаты за ущерб, причинённый блокировкой Суэцкого канала судном Ever Given, в настоящее время даже не могут оценить. Если говорить простым языком, то за произошедшее кто-то должен заплатить. Проблема в том, что лимит ответственности по договору на страхование корабля в итоге может составить чуть более $1 млрд. Кто оплатит остальное? Скорее всего, потребители.

Как отмечает страховой менеджер китайской компании СGroup Сергей Блохин, владельцы грузов на других судах, застрявших у Суэцкого канала, будут вынуждены платить немалые штрафы за срыв поставок.

Этот инцидент, без сомнения, является форс-мажором. Обычно навигация по Суэцкому каналу проводится без задержек и проблем. Но владельцы груза и логистические компании обычно заключают договор, в котором прописываются условия доставки. Если нарушаются сроки, а из-за Ever Given всё встало на неделю, к компаниям могут применять санкции. Если это не было прописано в договоре, то платить будут логистические фирмы, а если пункт о форс-мажоре в договорах есть, то либо страховая возместит убытки, либо дело просто оставят без движения Сергей Блохин Страховой менеджер

По словам Блохина, существует серьёзная опасность того, что недельный простой кораблей у Суэцкого канала приведёт к росту стоимости всех товаров в Европе — от нефти и газа до секс-игрушек, десятки контейнеров с которыми были на борту контейнеровоза Ever Given.

Покупать с AliExpress станет дороже

По словам Сергея Блохина, история с Ever Given напрямую повлияет на стоимость морских страховок. Ведущие компании уже в ближайшие дни могут отправить своим клиентам новые тарифы на страхование грузов. После того как мировая экономика едва не замерла на неделю, компании будут включать в свои прайс-листы все параметры, способные повлиять на стоимость груза.

Скорее всего, морская страховка подорожает из-за рисков опоздания с доставкой контейнеров в Европу, из-за риска задержки других судов в Суэцком канале, из-за простоя в очереди, вызванной инцидентом в канале, из-за повышения стоимости проводки судов (из-за Ever Given операторы канала теряли примерно по 18–20 млн долларов в день). К этому может добавиться доплата за возможную потерю фрахта — отказ владельцев груза от сотрудничества с владельцами судна.

По словам страхового менеджера Сергея Блохина, это приведёт к удорожанию морской доставки грузов, за которую в итоге могут заплатить потребители.

Пока мы даже не берёмся давать какие-то прогнозы по изменению стоимости товаров. Сделать это, вероятно, смогут лишь владельцы грузов — крупные сети, в интересах которых в Азии закупаются товары первой необходимости. Подорожание морских перевозок, вероятно, будет кратковременным, однако нельзя точно сказать, какой ситуация будет в следующие три-пять лет. Если страховые компании будут повышать стоимость обслуживания грузов, то придётся либо поднимать тарифы на перевозку контейнеров, либо искать другие пути доставки из стран Азии в Европу и обратно Сергей Блохин Страховой менеджер

На российских потребителях такое подорожание отразится в последнюю очередь, однако цены на железнодорожные перевозки могут "подравняться" вслед за тарифами на доставку морем. После истории с Ever Given поставщики из КНР собираются делать ставку на китайскую железную дорогу и российскую Транссибирскую магистраль. Первое время тарифы на доставку по суше тоже могут колебаться, поэтому за привычную для россиян быструю доставку с AliExpress в ближайший год, скорее всего, придётся платить больше.

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