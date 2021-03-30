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Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации резервистов в случае обострения в Донбассе

Военные комиссариаты страны превратят в территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

30 марта 2021, 14:15

Фото © ТАСС / ZUMA

Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации резерва в случае обострения ситуации в Донбассе. За него проголосовало 256 парламентариев при необходимых 226.

"Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв", — заявил глава Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

Согласно документу, военные комиссариаты Украины превратят в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Кроме того, появится учёт по резервистам, которые должны будут посещать центры комплектации регулярно.

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Также одна из реформ предполагает создание автоматизированной системы, объединяющей реестры Вооружённых сил Украины и других служб страны. Кроме того, для призывников, военнообязанных и резервистов будут введены штрафы за ряд нарушений. В частности, за порчу военно-учётных документов и попытку избежать мобилизации. А для подписания трудового договора жителям Украины будет необходимо представлять документы о военном учёте.

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Ранее в армии Украины заявили о проработке разных вариантов военных действий в Донбассе. В частности, там упомянули о возможном наступлении.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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