Очередные испытания космического корабля Starship закончились взрывом: на этот раз его скрыл туман — видео
Это уже 11-й по счёту прототип компании SpaceX.
Очередные испытания Starship SN11 закончились взрывом. Видео © Соцсети
Очередные испытания космического агентства SpaceX завершились крушением прототипа корабля Starship SN11. Трансляция велась на ютуб-канале NASASpaceflight.
Испытания проходили в районе Бока-Чика, штат Техас. Starship SN11 успешно стартовал с площадки, набрав высоту десять тысяч метров, после чего приступил к снижению. Полёт проходил в условиях густого тумана. Спустя несколько минут в районе космодрома произошёл сильнейший удар о землю, после которого в разные стороны разлетелись обломки корабля.
Напомним, точно такой же прототип в декабре прошлого года взорвался сразу после соприкосновения с поверхностью посадочной площадки. В начале марта этого года ещё один прототип рванул спустя несколько минут после успешной посадки. Тогда Илон Маск объяснил, почему это произошло.
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