Очередные испытания космического корабля Starship закончились взрывом: на этот раз его скрыл туман — видео

Испытания проходили в районе Бока-Чика, штат Техас. Starship SN11 успешно стартовал с площадки, набрав высоту десять тысяч метров, после чего приступил к снижению. Полёт проходил в условиях густого тумана. Спустя несколько минут в районе космодрома произошёл сильнейший удар о землю, после которого в разные стороны разлетелись обломки корабля.