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Очередные испытания космического корабля Starship закончились взрывом: на этот раз его скрыл туман — видео

Это уже 11-й по счёту прототип компании SpaceX.

30 марта 2021, 14:01

Очередные испытания Starship SN11 закончились взрывом. Видео © Соцсети

Очередные испытания космического агентства SpaceX завершились крушением прототипа корабля Starship SN11. Трансляция велась на ютуб-канале NASASpaceflight.

Испытания проходили в районе Бока-Чика, штат Техас. Starship SN11 успешно стартовал с площадки, набрав высоту десять тысяч метров, после чего приступил к снижению. Полёт проходил в условиях густого тумана. Спустя несколько минут в районе космодрома произошёл сильнейший удар о землю, после которого в разные стороны разлетелись обломки корабля.

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Почти не взорвался: что случилось с десятым прототипом Starship Илона Маска и почему это прогресс

Напомним, точно такой же прототип в декабре прошлого года взорвался сразу после соприкосновения с поверхностью посадочной площадки. В начале марта этого года ещё один прототип рванул спустя несколько минут после успешной посадки. Тогда Илон Маск объяснил, почему это произошло.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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