Главком армии Украины Хомчак заявил о планах увеличить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении
Он мотивировал это тем, что Россия якобы наращивает силы вблизи границы с Незалежной.
Фото © ТАСС / Zuma
Украина не только не собирается выводить свои войска из зоны конфликта в Донбассе, но и намерена увеличивать военное присутствие в регионе. Об этом сегодня заявил главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак.
"Вооружёнными силами Украины... предусмотрены мероприятия относительно... усиления группировок Объединённых сил на территории Донецкой и Луганской областей и на Крымском направлении за счёт военных частей ВС Украины, которые находятся на разных степенях боевой готовности", — сказал он во время заседания в Верховной раде.
По словам Хомчака, такие меры являются ответными на якобы увеличение военного присутствия Вооружённых сил РФ возле российско-украинской границы. Главком ВСУ заявил, что "действия России создают угрозу военной безопасности Украины".
Кроме того, ранее Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление.
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