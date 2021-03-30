Назван номер, под которым певица Манижа выступит на Евровидении

Организаторы 65-го Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.

"Из каждого полуфинала 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Прошедшие артисты присоединятся к Нидерландам (страна-хозяйка) и другим участникам автоматической квалификации, "большой пятёрке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании", — сообщается на сайте конкурса.

Первый полуфинал пройдёт 18 мая, второй — 20 мая. Финал конкурса запланирован на 22-е число. В полуфиналах будут участвовать 16 и 17 стран соответственно. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

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