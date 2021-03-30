Назван номер, под которым певица Манижа выступит на Евровидении
Первый полуфинал конкурса пройдёт 18 мая.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Организаторы 65-го Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.
"Из каждого полуфинала 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Прошедшие артисты присоединятся к Нидерландам (страна-хозяйка) и другим участникам автоматической квалификации, "большой пятёрке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании", — сообщается на сайте конкурса.
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Первый полуфинал пройдёт 18 мая, второй — 20 мая. Финал конкурса запланирован на 22-е число. В полуфиналах будут участвовать 16 и 17 стран соответственно. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.
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