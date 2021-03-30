Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Назван номер, под которым певица Манижа выступит на Евровидении

Первый полуфинал конкурса пройдёт 18 мая.

30 марта 2021, 14:51
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Организаторы 65-го Евровидения определили порядок выступления артистов в полуфиналах. Их будет два, и певица Манижа, представляющая Россию, выступит в первом из них под третьим номером.

"Из каждого полуфинала 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Прошедшие артисты присоединятся к Нидерландам (страна-хозяйка) и другим участникам автоматической квалификации, "большой пятёрке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании", — сообщается на сайте конкурса.

Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение

Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение

Первый полуфинал пройдёт 18 мая, второй — 20 мая. Финал конкурса запланирован на 22-е число. В полуфиналах будут участвовать 16 и 17 стран соответственно. Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Сама Манижа даже пожаловалась на травлю и рассказала, что её обвиняли в оскорблении чувств. В качестве ответа хейтерам артистка выпустила смешное расследование о себе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Время всё расставит по местам": Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение

28 марта, 12:44

Милонов поспорил на депутатскую зарплату, что Манижа не войдёт в тройку на Евровидении

24 марта, 18:02

"На связь выйди, дай ответ нормальный": Владелица химчистки хочет подать в суд на Ксению Собчак за неоплату починки пуховиков на 120 тысяч

сегодня в 13:28

Лыжник Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

сегодня в 15:10

"Страна одна – большая Россия": Путин обозначил приоритеты нацполитики

сегодня в 15:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1