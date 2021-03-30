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"Без слёз смотреть невозможно": Жители Курганской области ужаснулись отреставрированному барельефу у мемориала "Вечный огонь"

В мэрии пообещали вернуть монументу прежний вид.

30 марта 2021, 15:15
<p>Слева отреставрированный монумент, справа оригинал 1973 года. Фото © "ВКонтакте" / "<a href="https://vk.com/kataisksiti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">[ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК</a>"</p>

Слева отреставрированный монумент, справа оригинал 1973 года. Фото © "ВКонтакте" / "[ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК"

Жители города Катайска Курганской области ужаснулись внешнему виду отреставрированного барельефа, который является частью мемориала "Вечный огонь". Об этом пишет Ura.ru.

Вместо мужественных воинов Советской армии с барельефа скульпторов Олега Гудкова и Юрия Воробьёва, открытого ещё в 1973 году, на них смотрели раздутые и поплывшие личности. На фото, опубликованных в соцсетях, также видны трещины и сколы на позолоченной краске, которой покрыли монумент.

"Кто такую работу принимал, он без глаз был, похоже"; "Администрация города, <…> рассмотрите вопрос с реставрацией памятника, пожалуйста! Ведь без слёз уже смотреть невозможно!" — написали пользователи в Сети.

Под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами

Под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами

В администрации Катайска горожанам ответили, что ремонт памятника проводился ежегодно, но на сегодняшний день мемориал требует капитального ремонта.

"В бюджете города на 2021 год предусмотрены средства на восстановительные работы", — сказали в мэрии и добавили, что реставрация начнётся с наступлением устойчивой тёплой погоды. Скульптор Александр Галяминских вернёт барельефу первоначальный вид.

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

А ранее Лайф писал, что в городе Артём Приморского края неизвестные разрисовали памятник героям Великой Отечественной войны. На опубликованных мэрией фото видно, что пострадали таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы. Вандалы разрисовали лица героев чёрным маркером.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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