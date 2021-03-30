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Лыжник Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Турнир проходит в Тюмени.

30 марта 2021, 15:10

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Победителем в индивидуальной гонке на чемпионате России стал Артём Мальцев. Серебро досталось Ивану Якимушкину, а замкнул тройку лидеров Андрей Ларьков.

Отметим, что лидер российской сборной Александр Большунов снялся с этого заезда из-за подготовки к командному спринту.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Мужчины

1. Артём Мальцев — 33.05,4
2. Иван Якимушкин (отставание +34,7)
3. Андрей Ларьков +35,0

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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