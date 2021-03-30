Глава Минздрава Мурашко: Иммунитет у большинства переболевших коронавирусом действует полгода

Иммунитет у большинства переболевших коронавирусом действует полгода. Об этом в эфире программы "Док-ток" заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Сегодня у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию подтверждённую, мы видим, что на протяжении, как правило, до полугода практически у всех сохраняется иммунитет, у большинства", — отметил министр.

Также министр добавил, что планы привить 60% россиян к августу являются пессимистичными. Этого показателя, по его словам, можно достичь и раньше.

"Мы планируем до августа эти объёмы закрыть, но это самый, наверное, пессимистичный прогноз, в оптимистичном прогнозе мы думаем, что мы можем сделать это и быстрее", — подчеркнул министр.

Министр прокомментировал и недавнее заявление замглавы ведомства Татьяны Семёновой, заявившей, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения CoViD-19. Мурашко считает такие заявления преждевременными.

Авторы