Глава Минздрава Мурашко: Иммунитет у большинства переболевших коронавирусом действует полгода
Также министр заявил, что привить 60% населения можно быстрее чем к августу.
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Иммунитет у большинства переболевших коронавирусом действует полгода. Об этом в эфире программы "Док-ток" заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Сегодня у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию подтверждённую, мы видим, что на протяжении, как правило, до полугода практически у всех сохраняется иммунитет, у большинства", — отметил министр.
Также министр добавил, что планы привить 60% россиян к августу являются пессимистичными. Этого показателя, по его словам, можно достичь и раньше.
"Мы планируем до августа эти объёмы закрыть, но это самый, наверное, пессимистичный прогноз, в оптимистичном прогнозе мы думаем, что мы можем сделать это и быстрее", — подчеркнул министр.
Министр прокомментировал и недавнее заявление замглавы ведомства Татьяны Семёновой, заявившей, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения CoViD-19. Мурашко считает такие заявления преждевременными.
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