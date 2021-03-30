"Краса Росгвардии" проиграла суд против начальства, уволившего её за ролик в Instagram
Теперь девушка намерена оспорить вердикт.
Анна Храмцова. Фото © rosguard.gov.ru
Суд Екатеринбурга отказал в иске "красе Росгвардии" Анне Храмцовой, которую уволили из ведомства за видеоролики с режимными объектами в "Инстаграме". Об этом сообщает портал E1.
Отмечается, что на суде бывший начальник девушки рассказал о её дисциплинарных проступках, вспомнив частые опоздания и несогласованные с пресс-службой интервью. На основании всего этого суд решил не восстанавливать Анну в должности и не назначать ей денежную компенсацию, на которую она рассчитывала. Сама девушка с решением суда не согласна и намерена его обжаловать.
"Да, я буду обжаловать. Они очерняют мою личность как сотрудника. Конкурс, в котором я победила, только всё усугубил, ко мне теперь предвзятое отношение. Я ни одного комментария, не согласованного с пресс-службой, не давала. Всё, что говорили на суде, преувеличено", — заявила Храмцова.
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Напомним, Анну Храмцову уволили из Росгвардии из-за видеоролика, который она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на режимном объекте. Позднее девушка решила вернуться на службу через суд и получить от бывшего начальства моральную компенсацию.
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