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"Краса Росгвардии" проиграла суд против начальства, уволившего её за ролик в Instagram

Теперь девушка намерена оспорить вердикт.

30 марта 2021, 16:05
<p>Анна Храмцова. Фото © rosguard.gov.ru</p>

Анна Храмцова. Фото © rosguard.gov.ru

Суд Екатеринбурга отказал в иске "красе Росгвардии" Анне Храмцовой, которую уволили из ведомства за видеоролики с режимными объектами в "Инстаграме". Об этом сообщает портал E1.

Отмечается, что на суде бывший начальник девушки рассказал о её дисциплинарных проступках, вспомнив частые опоздания и несогласованные с пресс-службой интервью. На основании всего этого суд решил не восстанавливать Анну в должности и не назначать ей денежную компенсацию, на которую она рассчитывала. Сама девушка с решением суда не согласна и намерена его обжаловать.

"Всё плывёт перед глазами": Оспаривающей увольнение "красе Росгвардии" стало плохо в суде — видео

"Всё плывёт перед глазами": Оспаривающей увольнение "красе Росгвардии" стало плохо в суде — видео

"Да, я буду обжаловать. Они очерняют мою личность как сотрудника. Конкурс, в котором я победила, только всё усугубил, ко мне теперь предвзятое отношение. Я ни одного комментария, не согласованного с пресс-службой, не давала. Всё, что говорили на суде, преувеличено", — заявила Храмцова.

Напомним, Анну Храмцову уволили из Росгвардии из-за видеоролика, который она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на режимном объекте. Позднее девушка решила вернуться на службу через суд и получить от бывшего начальства моральную компенсацию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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