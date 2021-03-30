Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"

Там судно присоединится к барже "Фортуна".

30 марта 2021, 15:27
<p>Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:899194/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MarineTraffic</a> / Aleksandr_VB</p>

Фото © MarineTraffic / Aleksandr_VB

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" начало движение в сторону недостроенной части "Северного потока – 2", которая находится в территориальных водах Дании. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

На данный момент прокладкой труб в водах Балтийского моря занимается российская баржа "Фортуна". Как отмечалось ранее, "Академик Черский" присоединится к работам и будет вести прокладку до сентября.

В "Газпроме" назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

В "Газпроме" назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Ранее Лайф сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Именно оттуда он сегодня вышел в сторону места строительных работ.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Российский газовоз "Маршал Василевский" перегудел президента Египта — видео

сегодня в 14:23

Аналитик призвала Байдена к жертвам в вопросе "Северного потока — 2" ради Германии

28 марта, 18:04

Парижский суд отменил взыскание с России 1,3 млрд долларов в пользу украинского "Ощадбанка"

сегодня в 15:06

"По характеру философ": Одноклассник рассказал о детстве стрелка из Новых Вешек

сегодня в 16:26

Штурм в Новых Вешках продолжается. Силовики применили гранатомёт — видео

сегодня в 16:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1