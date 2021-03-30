Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"
Там судно присоединится к барже "Фортуна".
Фото © MarineTraffic / Aleksandr_VB
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" начало движение в сторону недостроенной части "Северного потока – 2", которая находится в территориальных водах Дании. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.
На данный момент прокладкой труб в водах Балтийского моря занимается российская баржа "Фортуна". Как отмечалось ранее, "Академик Черский" присоединится к работам и будет вести прокладку до сентября.
Ранее Лайф сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Именно оттуда он сегодня вышел в сторону места строительных работ.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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