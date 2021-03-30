Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда и направился в сторону "Северного потока – 2"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" начало движение в сторону недостроенной части "Северного потока – 2", которая находится в территориальных водах Дании. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic.

На данный момент прокладкой труб в водах Балтийского моря занимается российская баржа "Фортуна". Как отмечалось ранее, "Академик Черский" присоединится к работам и будет вести прокладку до сентября.

Ранее Лайф сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Именно оттуда он сегодня вышел в сторону места строительных работ.

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