Мазаев — о гибели Липницкого и Зарецкого: Трагические случайности, от которых никто не застрахован

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев высказался о гибели вокалиста коллектива "Старый приятель" Александра Зарецкого и экс-участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого. По его словам, это трагические случайности, от которых никто не застрахован. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

"Это просто трагедии. Трагедии эти оценивать каждый человек будет от своих собственных ощущений. Я и Сашу Липницкого, и Сашу Зарецкого неплохо знал. С Зарецким мы вообще последние годы общались достаточно часто", — отметил Мазаев.

Музыкант добавил, что Александр Липницкий — это такой представитель золотой молодёжи в хорошем смысле слова 60-х и 70-х годов, благодаря которому очень многое произошло в отечественной рок-музыке. Также лидер "Морального кодекса" отметил, что оба погибших коллеги были настоящими интеллигентами.

"Жалко. Я не знаю, что говорить в таких случаях, конечно. Просто сердце рвётся. Трагические случайности, надо сказать. Никто не знает, тут нельзя — почему, зачем — это эзотерика верующих людей. Я вижу, что это трагические случайности, никто из нас не застрахован от этого", — подчеркнул музыкант.

Напомним, 25 марта в районе посёлка Николина Гора в Подмосковье Александр Липницкий провалился под лёд, прогуливаясь на лыжах неподалёку от дома. Ему было 68 лет. Тело артиста водолазы нашли 27 марта.

Лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий умер от инфаркта после ковида на 54-м году жизни.

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