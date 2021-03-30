Брошенную капитанскую повязку Роналду продадут на аукционе, чтобы помочь малышу с СМА

Капитанскую повязку лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот бросил во время матча с Сербией из-за незасчитанного гола, продадут на аукционе. Об этом сообщает AP.

Подобрать её смог сотрудник стадиона, который позже передал её в благотворительную организацию. Все вырученные средства пойдут на лечение шестимесячного мальчика с СМА. Повязка будет выставлена на онлайн-аукцион в течение трёх дней. Добавим, что уже сейчас её стоимость превышает три тысячи евро.