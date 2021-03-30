Брошенную капитанскую повязку Роналду продадут на аукционе, чтобы помочь малышу с СМА
Её стоимость уже превышает несколько тысяч евро.
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Капитанскую повязку лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот бросил во время матча с Сербией из-за незасчитанного гола, продадут на аукционе. Об этом сообщает AP.
Подобрать её смог сотрудник стадиона, который позже передал её в благотворительную организацию. Все вырученные средства пойдут на лечение шестимесячного мальчика с СМА. Повязка будет выставлена на онлайн-аукцион в течение трёх дней. Добавим, что уже сейчас её стоимость превышает три тысячи евро.
Напомним, Роналду выбросил капитанскую повязку и покинул поле до финального свистка во время матча с Сербией из-за незасчитанного судьями гола, который мог принести Португалии победу.
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