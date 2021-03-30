Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Брошенную капитанскую повязку Роналду продадут на аукционе, чтобы помочь малышу с СМА

Её стоимость уже превышает несколько тысяч евро.

30 марта 2021, 15:19
<p>Фото © fss.rs</p>

Фото © fss.rs

Капитанскую повязку лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот бросил во время матча с Сербией из-за незасчитанного гола, продадут на аукционе. Об этом сообщает AP.

Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с сербами

Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с сербами

Подобрать её смог сотрудник стадиона, который позже передал её в благотворительную организацию. Все вырученные средства пойдут на лечение шестимесячного мальчика с СМА. Повязка будет выставлена на онлайн-аукцион в течение трёх дней. Добавим, что уже сейчас её стоимость превышает три тысячи евро.

Роналду швырнул капитанскую повязку и ушёл с поля до конца матча с Сербией из-за ошибки судьи

Роналду швырнул капитанскую повязку и ушёл с поля до конца матча с Сербией из-за ошибки судьи

Напомним, Роналду выбросил капитанскую повязку и покинул поле до финального свистка во время матча с Сербией из-за незасчитанного судьями гола, который мог принести Португалии победу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1