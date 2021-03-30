"Сейчас сильнее выглядит": Зырянов вспомнил игру словенцев в стыковых матчах 2009 года

Сборные России и Словении уже встречались на поле в борьбе за право выступать на чемпионате мира по футболу 2010 года в Южной Африке, но ответная встреча в Мариборе завершилась не в нашу пользу.



В субботу сборная России успешно провела первый домашний матч 2021 года, обыграв Словению со счётом 2:1. Бывший полузащитник нашей сборной Константин Зырянов вспомнил, как словенцы боролись за участие в мундиале в ЮАР в 2009 году.

"Я скажу так, что они (словенцы. — Прим. Лайфа) сейчас посильнее выглядели, чем та команда. Аналогии если проводить, то один в один мы сыграли, как в "Лужниках". Такой же счёт — 2:1, мы тоже вели 2:0, тот же дубль сделал Билялетдинов, так же нам забили. Хорошо, что у сборной России сейчас нет ответного матча", — поделился воспоминаниями Зырянов с телеканалом "Санкт-Петербург".

В новой встрече автором дубля стал Артём Дзюба, забивший словенцам на 26-й и на 35-й минуте. Однако соперники не стали долго ждать: через минуту мяч в ворота россиян закатил Йосип Иличич.