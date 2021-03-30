"Как барин в шапке бобровой": Сосед по посёлку рассказал о мытищинском стрелке

Сосед по посёлку рассказал о мытищинском стрелке. Видео © LIFE

Сосед рассказал Лайфу о жителе элитного посёлка Новые Вешки, который сегодня заперся дома и открыл огонь по прохожим и силовикам. Мужчина пояснил, что люди здесь живут довольно замкнутой жизнью и не всегда друг с другом знакомы.

"Здесь люди живут очень замкнуто. В лучшем случае здороваются, когда друг друга видят, да и то не всегда. Об этом человеке мы ничего не знаем. Мы очень удивлены. Здесь есть чаты местные, там прислали его фото. Он как барин, в какой-то шапке бобровой", — рассказал местный житель.

Мужчина отметил, что из-за оцепления он с детьми целый день не может попасть домой. Он добавил, что местность возле дома мытищинского стрелка открытая и от неё лучше держаться как можно дальше.

Как ранее сообщал Лайф, мужчина с 11 утра ведёт стрельбу из окон коттеджа в Новых Вешках. 61-летний житель Москвы открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. К вечеру он всё ещё "держит оборону", периодически в посёлке звучат стрельба и взрывы.

По данным Лайфа, к месту происшествия приехал сын стрелка, он пытался уговорить отца сдаться. Судя по тому, что интенсивность взрывов и стрельбы возросла, переговоры не привели к результатам. По данным источника Лайфа, силовики применяют гранатомёт.

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