Профессор Волох оценил итоги заседания президентского Совета по межнациональным отношениям

Все вопросы, которые рассматривались сегодня на заседании Совета по межнациональным отношениям, имеют важное значение в современном обществе. Об этом в беседе с Лайфом заявил член совета, профессор кафедры государственного управления и политических технологий государственного университета управления Владимир Волох.

"На заседании совета рассматривалось три вопроса, все три вопроса, на мой взгляд, имеют важное значение. Это и вопрос общероссийской гражданской идентичности, второй блок вопросов, касающихся обучения, в том числе социализации детей мигрантов. Как раз по этому вопросу я выступал. И вопросы, связанные с продвижением этнокультурного туризма в субъектах Российской Федерации", — отметил профессор.

Волох добавил, что помимо прочего одной из наиболее насущных тем разговора с главой государства стала социальная и культурная адаптация детей иностранных граждан.

"Считаю, что это важный вопрос. И я в своём выступлении подчеркнул, что есть необходимость помимо социально-культурной адаптации детей эмигрантов посмотреть и внести дополнительные предложения по совершенствованию правового положения детей мигрантов", — сказал профессор.

По словам собеседника Лайфа, суть вопроса заключается в том, что в случае изменения правового статуса родителей их дети остаются вне правового поля. Поэтому необходимо вносить изменения, заключил Волох.

Напомним, на сегодняшнем заседании президент РФ Владимир Путин также заявил о недопустимости переноса любых зарубежных межэтнических конфликтов на территорию России.

Авторы