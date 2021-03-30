Лайф публикует видео с моментом обстрела гранатомётом дома в Новых Вешках

После нескольких часов осады дома стрелка в подмосковном посёлке Новые Вешки силовики применили гранатомёт. В распоряжении Лайфа оказалось видео с одним из таких моментов.

Сейчас коттедж почти полностью охватил огонь. По данным нашего источника, стрелок мог сам поджечь дом, когда понял всю серьёзность намерений силовиков. Собеседник Лайфа уточняет, что сейчас в коттедже всё затихло, скоро пожарные начнут тушить возгорание, для этого отгоняют бронетехнику.