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Лайф публикует видео с моментом обстрела гранатомётом дома в Новых Вешках

Сейчас коттедж почти полностью охвачен огнём, но, скорее всего, поджёг его сам стрелок.

30 марта 2021, 17:02
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Момент обстрела гранатомётом дома мытищинского стрелка. Видео © LIFE

После нескольких часов осады дома стрелка в подмосковном посёлке Новые Вешки силовики применили гранатомёт. В распоряжении Лайфа оказалось видео с одним из таких моментов.

Сейчас коттедж почти полностью охватил огонь. По данным нашего источника, стрелок мог сам поджечь дом, когда понял всю серьёзность намерений силовиков. Собеседник Лайфа уточняет, что сейчас в коттедже всё затихло, скоро пожарные начнут тушить возгорание, для этого отгоняют бронетехнику.

Как ранее сообщал Лайф, 61-летний москвич с 11 утра вёл стрельбу из окон коттеджа в Новых Вешках. Мужчина открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он "держал оборону" до вечера, в посёлке раздавались взрывы и выстрелы, соседи стрелка не могли попасть домой из-за оцепленной территории.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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