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Победный не меняют: сборная России назвала стартовый состав на матч со Словакией

Встреча в Трнаве начнётся в 21:45 по московскому времени.

30 марта 2021, 17:30
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на третий матч квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

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Место в воротах займёт Антон Шунин. В защите сыграют Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Юрий Жирков и Марио Фернандес.

Фото © Пресс-служба сборной России

Фото © Пресс-служба сборной России

В опорной зоне с первых минут выйдет Магомед Оздоев, чуть выше — Рифат Жемалетдинов, Александр Головин и Далер Кузяев. В атаке сыграет Артём Дзюба.

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Напомним, встреча Словакия — Россия состоится на стадионе в Трнаве. За ходом событий можно будет наблюдать в прямой трансляции телеканала "Матч ТВ", которая начнётся в 21:35.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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