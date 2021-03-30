Победный не меняют: сборная России назвала стартовый состав на матч со Словакией
Встреча в Трнаве начнётся в 21:45 по московскому времени.
Фото © РФС
Сборная России по футболу назвала стартовый состав на третий матч квалификации ЧМ-2022 против Словакии.
Место в воротах займёт Антон Шунин. В защите сыграют Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Юрий Жирков и Марио Фернандес.
Фото © Пресс-служба сборной России
В опорной зоне с первых минут выйдет Магомед Оздоев, чуть выше — Рифат Жемалетдинов, Александр Головин и Далер Кузяев. В атаке сыграет Артём Дзюба.
Напомним, встреча Словакия — Россия состоится на стадионе в Трнаве. За ходом событий можно будет наблюдать в прямой трансляции телеканала "Матч ТВ", которая начнётся в 21:35.
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