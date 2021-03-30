Мурашко заявил, что рано говорить о третьей волне коронавируса

Пока рано говорить о третьей волне коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток", комментируя недавние слова замглавы ведомства Татьяны Семёновой.

"Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно", — сказал Мурашко.

Также министр отметил, что пожилые люди должны прививаться от ковида вакциной "Спутник V", а не её "облегчённым" вариантом "Спутник лайт". Глава Минздрава рассказал, что определённой категории населения достаточно одной аппликации, иммунитет после неё вырабатывается.

"Но он будет более короткий. Лица старшего возраста всё-таки желательно, чтоб получили классический вариант", — добавил Мурашко.

Напомним, что ранее замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила о том, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения ковида.

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