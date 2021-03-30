Мурашко заявил, что рано говорить о третьей волне коронавируса
Также министр объяснил, какую вакцину лучше использовать пожилым людям.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Пока рано говорить о третьей волне коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток", комментируя недавние слова замглавы ведомства Татьяны Семёновой.
"Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно", — сказал Мурашко.
Также министр отметил, что пожилые люди должны прививаться от ковида вакциной "Спутник V", а не её "облегчённым" вариантом "Спутник лайт". Глава Минздрава рассказал, что определённой категории населения достаточно одной аппликации, иммунитет после неё вырабатывается.
"Но он будет более короткий. Лица старшего возраста всё-таки желательно, чтоб получили классический вариант", — добавил Мурашко.
Напомним, что ранее замглавы Минздрава Татьяна Семёнова заявила о том, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения ковида.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Le Monde: Евросоюз раскололся из-за российской вакцины "Спутник V"
Онищенко объяснил, как отразится переименование вакцины AstraZeneca на её репутации
Глава Минздрава Мурашко: Иммунитет у большинства переболевших коронавирусом действует полгода
Мытищинский стрелок мог погибнуть при пожаре
Тело мужчины найдено в перевернувшемся судне на верфи "Пелла" в Ленобласти
Комментариев: 0