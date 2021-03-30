Мытищинский стрелок мог погибнуть при пожаре
Поиски тела начнутся после ликвидации возгорания.
Скриншот видео © LIFE
Мытищинский стрелок мог погибнуть при пожаре. Видео © LIFE
Житель мытищинского посёлка Новые Вешки, открывший стрельбу по силовикам, мог погибнуть при пожаре . Об этом Лайфу сообщил источник.
Он отметил, что мужчина поджёг всё внутри, когда понял, что начался огонь на поражение. После этого со стороны злоумышленника стало тихо. Пожарные планируют потушить возгорание и начать поиски тела.
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Как сообщал Лайф, мужчина в 11 утра начал стрелять по прохожим и полиции из окон коттеджа в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах. 61-летний житель Москвы также пустил в ход гранаты, когда к нему нагрянули полицейские. Он держал оборону несколько часов, и силовики решились применить гранатомёт. Лайф публиковал видео с моментом обстрела дома.
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