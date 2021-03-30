Легендарный московский гастроном "Елисеевский" закрывается после 120 лет работы
Он был основан купцом Григорием Елисеевым в 1901 году.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В центре Москвы закроется легендарный магазин-гастроном "Елисеевский". Об этом сообщил председатель Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.
"Примерно через две недели прекращает работу знаменитый "Елисеевский" в Москве. Концепция [магазина — ИФ] не выживает на сегодняшний день, она не приспособлена. Это бутик, он рассчитан на определённые слои, он рассчитан на туристов, это не сетевой магазин — и, к сожалению, он умирает", — сказал Каньшин на заседании ТПП.
Гендиректор "Елисеевского" Наталья Харитонова сообщила ТАСС, что компания "Алые паруса" прекратит управление магазином в апреле.
"Управляющая компания "Алые паруса" прекратит сотрудничество с "Елисеевским" в апреле. Ведём переговоры с несколькими игроками рынка на эту позицию, но заключить договоры пока не имеем возможности, так как в Росреестре не регистрируют права собственности — ожидаем с 5 октября 2020 года", — рассказала Харитонова.
Магазин-гастроном "Елисеевский" был открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году. Заведение сразу стало центром общественного внимания благодаря роскошным интерьерам, экзотическим продовольственным товарам и редким винам.
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