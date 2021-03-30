Обвиняемый в каннибализме и изнасиловании Арми Хаммер лишился последней роли в кино

Обвинения в сексуальном насилии и каннибализме поставили крест на карьере актёра Арми Хаммера. Он лишился роли в фильме "Шпион на миллиард долларов", в котором должен был сыграть оперативника ЦРУ, пишет Variety.

Отмечается, что этот проект был последним в списке Хаммера. Также голливудские инсайдеры утверждают, что лишилась шанса на продолжение драма "Назови меня своим именем", где Хаммер сыграл одну из главных ролей.

Напомним, ранее в Интернет были слиты БДСМ-переписки, из-за которых у Арми Хаммера возникла куча проблем с киношными воротилами Голливуда. Позже актёра обвинила в изнасиловании некая Эффи Ангелова. Девушка рассказала, что в Лос-Анджелесе актёр жестоко насиловал её более четырёх часов, при этом неоднократно бил головой о стену.

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