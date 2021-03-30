Семилетняя россиянка-блогер из списка Forbes подписала контракт с компанией Уилла Смита

Известная российская блогерша из Краснодарского края, семилетняя Настя Радзинская, подписала контракт с фирмой Westbrook Studios, соучредителем которой является актёр Уилл Смит. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на заявление компании Yoola, которая выступила организатором сделки.

Отмечается, что новый партнёр будет помогать юной россиянке с несколькими анимационными проектами, например в создании шоу для детей-дошкольников.

"Мы рады сотрудничать с Настей и её невероятной командой в анимационных проектах, которые принесут ещё больше радости детям и семьям по всему миру", — сказал сопрезидент Westbrook Studios Теренс Картер.

Сейчас на каналы Радзинской, основным из которых является знаменитый LikeNastya, подписано более 200 миллионов пользователей, а её ролики посмотрели 120 миллионов раз.

В декабре 2020-го юная блогерша Настя из России второй год подряд оказалась в рейтинге Forbes. Она снова заработала более $18 млн.

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