Помпео назвал лживым отчёт ВОЗ о происхождении коронавируса
По мнению дипломата, источником инфекции является Институт вирусологии в Ухани.
Фото © Twitter/ mikepompeo
Бывший госсекретарь США Майк Помпео усомнился в достоверности отчёта Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил главу ВОЗ в "сговоре" с Си Цзиньпином.
"Доклад Всемирной организации здравоохранения — это лживое продолжение кампании Коммунистической партии Китая и ВОЗ по дезинформации. Вот почему я рекомендовал нам покинуть ВОЗ", — написал дипломат в "Твиттере".
The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit.— Mike Pompeo (@mikepompeo) March 30, 2021
По мнению Помпео, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сотрудничал с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы скрыть передачу вируса от человека к человеку "в критический момент". Экс-глава Госдепа заключил, что наиболее вероятный источник появления коронавируса — это Институт вирусологии в Ухани, и ВОЗ является "соучастником" в распространении пандемии.
Ранее СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса. Они не исключают, что новый вид коронавируса мог распространиться из-за торговли животными в Китае. Кроме того, исследователи ВОЗ обнаружили признаки того, что вспышка болезни в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше. США и ещё 13 стран обеспокоились выводами о происхождении коронавируса. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.
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