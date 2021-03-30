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Помпео назвал лживым отчёт ВОЗ о происхождении коронавируса

По мнению дипломата, источником инфекции является Институт вирусологии в Ухани.

30 марта 2021, 21:48
<p>Фото © Twitter/ <a href="https://twitter.com/mikepompeo/status/1345086771822952448/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikepompeo</a></p>

Фото © Twitter/ mikepompeo

Бывший госсекретарь США Майк Помпео усомнился в достоверности отчёта Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил главу ВОЗ в "сговоре" с Си Цзиньпином.

Эксперт оценил доклад ВОЗ о происхождении коронавируса

Эксперт оценил доклад ВОЗ о происхождении коронавируса

"Доклад Всемирной организации здравоохранения — это лживое продолжение кампании Коммунистической партии Китая и ВОЗ по дезинформации. Вот почему я рекомендовал нам покинуть ВОЗ", — написал дипломат в "Твиттере".

По мнению Помпео, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сотрудничал с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы скрыть передачу вируса от человека к человеку "в критический момент". Экс-глава Госдепа заключил, что наиболее вероятный источник появления коронавируса — это Институт вирусологии в Ухани, и ВОЗ является "соучастником" в распространении пандемии.

ВОЗ: Лабораторное происхождение коронавируса "крайне маловероятно"

ВОЗ: Лабораторное происхождение коронавируса "крайне маловероятно"

Ранее СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса. Они не исключают, что новый вид коронавируса мог распространиться из-за торговли животными в Китае. Кроме того, исследователи ВОЗ обнаружили признаки того, что вспышка болезни в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше. США и ещё 13 стран обеспокоились выводами о происхождении коронавируса. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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