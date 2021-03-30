Помпео назвал лживым отчёт ВОЗ о происхождении коронавируса

Бывший госсекретарь США Майк Помпео усомнился в достоверности отчёта Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса и обвинил главу ВОЗ в "сговоре" с Си Цзиньпином.

"Доклад Всемирной организации здравоохранения — это лживое продолжение кампании Коммунистической партии Китая и ВОЗ по дезинформации. Вот почему я рекомендовал нам покинуть ВОЗ", — написал дипломат в "Твиттере".

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit. — Mike Pompeo (@mikepompeo) March 30, 2021

По мнению Помпео, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сотрудничал с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы скрыть передачу вируса от человека к человеку "в критический момент". Экс-глава Госдепа заключил, что наиболее вероятный источник появления коронавируса — это Институт вирусологии в Ухани, и ВОЗ является "соучастником" в распространении пандемии.

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