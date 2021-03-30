США и ещё 13 стран обеспокоились выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

Cоединённые Штаты и ещё 13 стран выразили обеспокоенность выводами ВОЗ относительно происхождения коронавируса. Совместное заявление распространил Госдепартамент США.

Документ также подписали правительства Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении и Великобритании.

"Мы поддерживаем прозрачный и независимый анализ и оценку происхождения пандемии CoViD-19 без вмешательства и ненадлежащего влияния. В этой связи мы присоединяемся к выражению общей озабоченности по поводу недавнего исследования, организованного ВОЗ в Китае", — говорится в заявлении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что международное экспертное исследование источника появления вируса было значительно задержано и не имело доступа к полным исходным образцам. Подписанты разделяют эти опасения не только ввиду необходимости выяснить происхождение пандемии, но и для того, чтобы обеспечить своевременное и прозрачное расследование для предотвращения распространения новых болезней.

Ведомство подчеркнуло важность совместной работы для разработки и использования быстрых, эффективных и научно обоснованных механизмов международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем. Для независимых специалистов крайне важно иметь полный доступ ко всем данным о людях, животных, окружающей среде, сведениях о персонале, задействованном на ранних стадиях появления коронавируса, чтобы извлечь уроки и минимизировать разрушительные последствия в дальнейшем.

"В случае серьёзной вспышки неизвестного патогена с пандемическим потенциалом быстрая, независимая, экспертная и беспрепятственная оценка происхождения имеет решающее значение для лучшей подготовки наших людей, наших учреждений общественного здравоохранения, нашей промышленности и наших правительств к успешному реагированию и предотвращению пандемии", — заключили в Госдепе.

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