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США и ещё 13 стран обеспокоились выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.

30 марта 2021, 21:13

Фото © Pixabay

Cоединённые Штаты и ещё 13 стран выразили обеспокоенность выводами ВОЗ относительно происхождения коронавируса. Совместное заявление распространил Госдепартамент США.

ВОЗ: Лабораторное происхождение коронавируса "крайне маловероятно"

ВОЗ: Лабораторное происхождение коронавируса "крайне маловероятно"

Документ также подписали правительства Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Словении и Великобритании.

"Мы поддерживаем прозрачный и независимый анализ и оценку происхождения пандемии CoViD-19 без вмешательства и ненадлежащего влияния. В этой связи мы присоединяемся к выражению общей озабоченности по поводу недавнего исследования, организованного ВОЗ в Китае", — говорится в заявлении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что международное экспертное исследование источника появления вируса было значительно задержано и не имело доступа к полным исходным образцам. Подписанты разделяют эти опасения не только ввиду необходимости выяснить происхождение пандемии, но и для того, чтобы обеспечить своевременное и прозрачное расследование для предотвращения распространения новых болезней.

Ведомство подчеркнуло важность совместной работы для разработки и использования быстрых, эффективных и научно обоснованных механизмов международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем. Для независимых специалистов крайне важно иметь полный доступ ко всем данным о людях, животных, окружающей среде, сведениях о персонале, задействованном на ранних стадиях появления коронавируса, чтобы извлечь уроки и минимизировать разрушительные последствия в дальнейшем.

"В случае серьёзной вспышки неизвестного патогена с пандемическим потенциалом быстрая, независимая, экспертная и беспрепятственная оценка происхождения имеет решающее значение для лучшей подготовки наших людей, наших учреждений общественного здравоохранения, нашей промышленности и наших правительств к успешному реагированию и предотвращению пандемии", — заключили в Госдепе.

Ранее СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса. Они не исключают того, что новый вид коронавируса мог распространиться из-за торговли животными в Китае. Кроме того, исследователи ВОЗ обнаружили признаки того, что вспышка болезни в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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