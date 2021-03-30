Эксперт оценил доклад ВОЗ о происхождении коронавируса

Доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о миссии в Китай не вносит ясности в вопрос происхождения COVID-19. Об этом в интервью "Известиям" рассказал эксперт группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

Как пишет издание, помимо версии о передаче вируса через промежуточного хозяина – некое животное, специалисты допускают и другие варианты. Однако шансов определить точное происхождение вируса мало. Например, языковые различия усложняют и замедляют процесс выявление первопричины заражения.

"В течение этих двух месяцев мы были постоянно на связи с нашими китайскими коллегами. Есть некоторые проблемы перевода: когда один и тот же документ туда-сюда многократно переводится, немножко меняется смысл", — пояснил Владимир Дедков.

Эксперт отметил, что после публикации доклада ВОЗ о работе миссии последует отчёт о выполненной работе, а затем начнётся третий этап – поиск природного источника вируса SARS-CoV-2. Дедков выразил уверенность в том, что к поиску приступят в этом году.

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