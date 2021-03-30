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Глава Минздрава РФ сделал прививку от коронавируса

На какой препарат пал выбор Мурашко, не уточняется.

30 марта 2021, 21:00
<p>Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, не переболел ли он сам ковидом.

"Я вакцинировался", — ответил глава Минздрава, не уточнив, каким именно препаратом он привился.

В Кремле объяснили личными установками нежелание Путина вакцинироваться на камеру

В Кремле объяснили личными установками нежелание Путина вакцинироваться на камеру

Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта получил президент РФ Владимир Путин. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у российского лидера был полноценный рабочий день. Позже Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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