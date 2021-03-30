Упала в обморок и не очнулась: в Греции женщина умерла через полчаса после прививки от ковида

В Афинах 65-летняя женщина упала в обморок и скоропостижно умерла спустя полчаса после прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. По данным местных СМИ, трагедия произошла в медцентре Илиона.

Женщина порядка 20 минут оставалась под присмотром врачей после вакцинации, а затем направилась к выходу. Но далеко уйти она не успела. Спустя всего несколько минут её нашли без сознания в парке неподалёку. Медики снова доставили пострадавшую в медцентр, но ничем не смогли ей помочь, она скончалась.

Врачи при этом склонны исключить вакцину как причину внезапной смерти женщины. По их словам, такие возможные побочные эффекты AstraZeneca, как тромбоз, не могут проявиться настолько быстро. Вскрытие должно показать точные причины смерти женщины.

Напомним, в марте несколько стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки, в частности тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет. На фоне скандала препарат решили переименовать в Vaxzevria.

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