Интимная эпидемия: может ли Mycoplasma genitalium убить человечество

Некоторые эксперты утверждают, что половая инфекция Mycoplasma genitalium распространяется настолько быстро, что проблема уже достигла масштабов эпидемии. Лайф выяснил, что на самом деле происходит с этим заболеванием и можно ли от него спастись.

На днях уролог Евгений Греков заявил, что в России наблюдается эпидемия микоплазмы гениталиум. По его словам, эта инфекция устойчива ко всем антибиотикам и практически не лечится, при этом болезнь способна вызвать тяжёлые формы простатита и бесплодие.

— Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте всё антисептиками. Проверяйте половых партнёров, потому что сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путём, резко ухудшилась, — посоветовал Греков.

Учитывая, что в ноябре 2020 года Минздрав объявил о повышении сексуальной активности россиян в пандемию коронавируса, риск распространения микоплазмы гениталиум вырос.

Симптомы Mycoplasma genitalium

Микоплазмы — это простейшие микроорганизмы. У них нет клеточной стенки, поэтому они малоуязвимы при лечении антибактериальными препаратами. Кроме того, микоплазмы входят в состав естественной микрофлоры влагалища девочек с раннего возраста. Но, если их доля увеличивается, образуется инфекция, которая передаётся половым путём.

Если ребёнок заразился Mycoplasma genitalium внутриутробно, у него могут развиться патологии: воспаление сетчатки, поражения мочеполовой системы.

Проявляет себя Mycoplasma genitalium через мочевыделительную систему: человек ощущает зуд и жжение половых органов, часто хочет в туалет, может повыситься температура. Эти же симптомы могут говорить и о воспалении уретры, и о молочнице, и о многих других видах венерических болезней.

Ждать ли эпидемию

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в разговоре с РИА "Новости" отметил, что эпидемии половой инфекции нет и не ожидается. Всплески заболевания происходят регулярно. Но болезнь можно вылечить, если обратиться к врачу.

— Эпидемии никакой нет. Микоплазма — это в большинстве случаев безвредный микроб. Иногда он может становиться причиной женской молочницы, но бесплодие он не вызывает. Если человек чувствует, что с его интимными органами что-то не так, нужно просто идти к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. А лучше всего — проверяться регулярно и не ждать проявления болезней, — говорит уролог-онколог Искандер Абдуллин.

По словам эксперта, сейчас все бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам. Но если кишечная палочка или синегнойная палочка могут убить человека, то микоплазма не может. Это не настолько сильная бактерия. Александр Горелов добавил, что антибиотики способны вылечить Mycoplasma genitalium, но назначать препараты должен врач.

Эксперты также напомнили, что все люди должны регулярно проходить обследования, даже если сексуальный контакт происходит только в семье и человек не меняет интимных партнёров. Инфекции могут передаваться и во время посещения общественных бань, бассейнов и саун. И, несмотря на отсутствие эпидемии, соблюдать правила безопасности необходимо: предохраняться во время полового акта, пользоваться антисептиками и проходить медосмотры.

Ранее Лайф рассказывал, что в 2020 году количество людей с подтверждённым диагнозом ВИЧ увеличилось на 30 тысяч. По данным за сентябрь 2020 года, в России число заражённых выросло до 1 097 182 человек. Однако, как сообщают эксперты, выявляемость ВИЧ в 2020-м снизилась из-за закрытых анонимных кабинетов и НКО, где любой человек мог бесплатно пройти экспресс-тестирование.

Кроме того, статистика показывает, что незащищённые гетеросексуальные контакты — основная причина заражения ВИЧ. В 2019 году почти 64% заражённых указывали секс без презерватива с человеком другого пола как причину приобретения положительного ВИЧ-статуса.

Авторы