Кровавый след: ВОЗ составила маршрут коронавируса в Ухани

Всемирная организация здравоохранения в своём докладе по итогам расследования происхождения коронавируса показала маршрут инфекции в Ухани. На карте представлено 15 локаций, где ковид впервые появился в период с 29 января по 10 февраля 2020 года. Все они расположены приблизительно в одном районе, в радиусе нескольких кварталов.

Фото © WHO

Также ВОЗ опубликовала схему, на которой представила возможные пути передачи коронавируса человеку. Главные подозреваемые — летучие мыши или некое животное "икс". По оценке учёных, вирус мог распространяться напрямую к людям, к другим животным и рептилиям, через еду и замороженные продукты или в лабораторных условиях. Далее иллюстрация демонстрирует, как носитель патогена заражает других и передаёт его группе по цепочке.

Фото © WHO

"Что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе. Этот отчёт — очень важное начало, но ещё не конец. Мы ещё не нашли источник вируса, на это нужно время. Мы обязаны всему миру найти источник, чтобы мы могли коллективно принять меры для снижения риска повторения эпидемии. Единичная исследовательская поездка не может дать все ответы", — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус 30 марта на брифинге, посвящённом докладу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что отчёт так и не дал ответа о происхождении коронавируса. По её словам, ни одна из гипотез не нашла убедительного подтверждения и не может быть взятой за основу.

"Мы не приблизились к пониманию или большему знанию по сравнению с тем, что было шесть-девять месяцев назад относительно происхождения. Также не предоставлены указания или рекомендации, как мы должны предотвратить это в будущем, а это необходимо", — подчеркнула представитель на брифинге.

Псаки также добавила, что Китай не представил полную картину данных и прозрачный отчёт. По её словам, это "нельзя назвать сотрудничеством".

Напомним, ранее ВОЗ заявила в отчёте по итогам расследования в Ухани, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. США и ещё 13 стран обеспокоились представленными выводами. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.

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