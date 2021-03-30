Названы ошибки хозяев, которые могут стоить жизни кошке
Эксперт советует не выпускать своего усатого питомца на прогулку на улицу.
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Некоторые ошибки хозяев в уходе за кошками могут привести к гибели домашнего животного. Об опасностях рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с телеканалом "Звезда".
"Кошка — животное домашнее, и гулять ей на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. Поэтому домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет, оно погибнет под машиной, кошку убьют там какие-нибудь живодёры или она заболеет", — заявила Шевченко.
По словам эксперта, у кошек мелкие кости и эластичные мышцы, поэтому они, в отличие от собак, могут легко выскользнуть из ошейника или шлейки и убежать. Выгуливать кошек лучше в вольере: это безопаснее.
К смертельным опасностям Шевченко также отнесла перевозку кошек на автомобиле без специальной переноски. Животные страшатся громкого шума и незнакомого места, поэтому могут выпрыгнуть в окно или забиться под педали.
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