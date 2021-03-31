На Ставрополье подростка насмерть придавило крышей при съёмке видео в заброшенной воинской части
Фото © СК РФ по Ставропольскому краю
По статье о причинении смерти по неосторожности открыли уголовное дело.
В городе Нефтекумске на Ставрополье 13-летний мальчик погиб во время съёмки видеоролика в здании заброшенной воинской части. Об этом во вторник сообщило Следственное управление СК РФ по региону.
"Вечером 30 марта текущего года трое подростков проникли в здание заброшенной воинской части в городе Нефтекумске с целью съёмки видеоролика. В этот момент крыша здания обрушилась на 13-летнего мальчика. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", — говорится в сообщении ведомства.
Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, изъял вещдоки и назначил судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.
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