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На Ставрополье подростка насмерть придавило крышей при съёмке видео в заброшенной воинской части

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

30 марта 2021, 21:56
<p>Фото © / СК РФ по Ставропольскому краю</p>

Фото © / СК РФ по Ставропольскому краю

В городе Нефтекумске на Ставрополье 13-летний мальчик погиб во время съёмки видеоролика в здании заброшенной воинской части. Об этом во вторник сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Вечером 30 марта текущего года трое подростков проникли в здание заброшенной воинской части в городе Нефтекумске с целью съёмки видеоролика. В этот момент крыша здания обрушилась на 13-летнего мальчика. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", говорится в сообщении ведомства.

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Следователь осмотрел место происшествия, допросил свидетелей, изъял вещдоки и назначил судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.

Ранее Лайф писал о том, что в Ставрополе задержали молодых людей, избивших бизнесмена на глазах у его ребёнка.

Авторы
Юлия Коновалова

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