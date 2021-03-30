Путин обсудит с кабмином финансирование развития регионов

Президент РФ Владимир Путин 31 марта обсудит с членами правительства финансирование программ развития регионов. Совещание с кабмином пройдёт в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

На нём с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Мордовии Артём Здунов. Ожидается, что на совещании также обсудят ряд текущих вопросов.

Накануне глава государства провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. В ходе него Путин дал основной совет всем чиновникам, ответственным за реализацию национальной политики в стране.

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