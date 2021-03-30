Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин обсудит с кабмином финансирование развития регионов

30 марта 2021, 21:30
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин 31 марта обсудит с членами правительства финансирование программ развития регионов. Совещание с кабмином пройдёт в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

На нём с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Нижегородской области Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности губернатора Мордовии Артём Здунов. Ожидается, что на совещании также обсудят ряд текущих вопросов.

Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном

Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном

Накануне глава государства провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. В ходе него Путин дал основной совет всем чиновникам, ответственным за реализацию национальной политики в стране.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1