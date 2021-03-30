В Чехии при крушении вертолёта погибло два человека

Прогулочный ультралёгкий двухместный вертолёт Heli-Sport CH-77 Ranabot потерпел крушение около Праги примерно в 14:00 по местному времени (15:00 мск), погибло два человека. Эту информацию 30 марта опубликовал iDnes.

"Вертолёт упал по неизвестным пока причинам с высоты около 90 метров в районе населённого пункта Добржиховице неподалёку от Праги. В результате аварии погибло два человека, полиция пока не располагает данными о них", — заявила представитель полиции Михаэла Рихтерова.

На место ЧП прибыли спасательные и пожарные службы, а также сотрудники Института профессионального выявления причин авиационных происшествий.

Ранее Лайф писал о том, что самый богатый бизнесмен Чехии погиб при крушении вертолёта на Аляске.

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