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В Чехии при крушении вертолёта погибло два человека

Причины падения воздушного судна пока не установлены.

30 марта 2021, 20:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/zzs_sck" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZZS_SCK</a></p>

Фото © Twitter / ZZS_SCK

Прогулочный ультралёгкий двухместный вертолёт Heli-Sport CH-77 Ranabot потерпел крушение около Праги примерно в 14:00 по местному времени (15:00 мск), погибло два человека. Эту информацию 30 марта опубликовал iDnes.

"Вертолёт упал по неизвестным пока причинам с высоты около 90 метров в районе населённого пункта Добржиховице неподалёку от Праги. В результате аварии погибло два человека, полиция пока не располагает данными о них", — заявила представитель полиции Михаэла Рихтерова.

Единственным выжившим при крушении вертолёта с богатейшим человеком Чехии оказался известный сноубордист

Единственным выжившим при крушении вертолёта с богатейшим человеком Чехии оказался известный сноубордист

На место ЧП прибыли спасательные и пожарные службы, а также сотрудники Института профессионального выявления причин авиационных происшествий.

Ранее Лайф писал о том, что самый богатый бизнесмен Чехии погиб при крушении вертолёта на Аляске.

Авторы
Юлия Коновалова

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