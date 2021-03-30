"Колхоз" нас обыграл: сборная России уступила Словакии в отборе ЧМ-2022

После Мальты и Словении было чёткое ощущение того, что сборная России поймала кураж. Уже разогнались, бежим вперёд и свою игру нащупали. Молодые стараются себя показать, а ветераны сборной по-прежнему хороши. Но злая и разбитая ничьими с Кипром и Мальтой Словакия имела на матч против наших свои планы и счёты.

Уже на 1-й минуте Александр Головин неплохо исполнил штрафной, но в створ ворот попасть не удалось. Далее моментов не сказать чтобы было много. Скорее — их вообще не было, зато хватало фолов и карточек. Рифат Жемалетдинов и Артём Дзюба уже в первом тайме увидели перед собой предупреждения. Незадолго до перерыва затишье в матче прервала главная звезда словаков Милан Шкриньяр — 0:1. Как принято говорить, пропустили в раздевалку. Сразу после этого темпы игры резко выросли усилиями нашей команды, но до конца первой половины встречи это ни к чему не привело. Самый реальный шанс забить был у Фернандеса, однако Куцяк был в полном порядке.

Шкриньяр оказался один в нашей штрафной и прошил Шунина 😔



Уходим на перерыв, уступая в счете. Во втором тайме ждем ответ от наших парней:https://t.co/xydODSVono pic.twitter.com/ZmU8VdwXC6 — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

Второй тайм для нашей команды начинался также непросто. Словаки очень грамотно и компактно действовали на своей половине, не давая нашим футболистам приблизиться к воротам Куцяка. Хозяева отвечали не часто, но хлёстко. Чего только стоил удар Юрая Куцки со средней дистанции.

На 65-й минуте случился самый странный эпизод всего матча: Александр Соболев вышел на поле вместо Андрея Мостового, который и половины тайма не отыграл. С чем был связан такой ход Черчесова — загадка. Однако в атаке наши добавили существенно. На 71-й минуте после серии ударов и рикошетов мяч в сетку сумел отправить Марио Фернандес.

Раз удар, два удар – и все-таки Марио заколотил мяч в ворота Словакии ⚽️



Парни, нужно забить еще 💪 pic.twitter.com/tRUIfYeGPo — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

Но радоваться пришлось очень недолго. Старый знакомый поклонников и футболистов "Зенита" Роберт Мак спокойно получил мяч в штрафной, а дальше сумел уйти от целой толпы наших защитников и пробил чётко в нижний угол. И нам снова приходится доставить пластинку с грустными мелодиями.

А дальше всё по классике. Наши бежали вперёд и пытались что-то создать. Считаные миллиметры отделили Дзюбу от рекордного гола на 83-й минуте. Но на этом с опасными моментами было всё. Хотелось какую-то вишенку на весь этот торт, но обошлось без неё.

В итоге 1:2. Сборная Словакии снова ставит подножку нашим футболистам и показывает всем вокруг, что знаменитая фраза Романа Широкова про "колхоз" давно перестала быть актуальной. Теперь интриг и страстей в нашей группе больше, чем во всех бразильских сериалах вместе взятых. Впереди — матчи чемпионата России, а дальше подготовка к Евро. И уже там права на ошибку не будет.

Квалификация ЧМ-2022 Группа H Словакия – Россия — 2:1 (Шкриньяр, Мак — Фернандес)

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